Gattuso: “Lozano cadeva quando calciava, oggi è un altro! A volte i miei mi amano e altre mi odiano, Fabian oggi aveva il muso lungo”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Sampdoria:

“Noi sapevamo che oggi potevamo far fatica dato che in coppa abbiamo speso e faticato tanto, la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto, il secondo tempo però la squadra ha fatto quello che doveva fare. Ma ci sta, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni.

Le caratteristiche di Lozano sono ben precise, il problema dell’anno scorso è che aveva poca forza, quando calciava cadeva. Quest’anno, invece, è un calciatore ritrovato che oggi riesce a fare gol e ad essere importantissimo per la squadra. Non dimentichiamo Politano, un altro giocatore che sta facendo molto bene.

A volte mi vogliono bene, a volte mi sputano in faccia dalla fotografia (ride, ndr). Loro devono sapere che sono all’antica su questo, non ho peli sulla lingua e non mi non piace portare rancore. Oggi a fine partita Fabian era dispiaciuto, ma gli ho detto di star su con la testa: si gioca ogni tre giorni, si può sbagliare la partita ma c’è sempre la possibilità di rifarsi“.