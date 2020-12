Per ora nessuna offerta concreta per Milik, a gennaio serve intesa per sbloccare il trasferimento

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e come ricorda il Corriere dello Sport, il Napoli deve pensare a una sistemazione per Arek Milik. Dopo il rifiuto estivo al trasferimento alla Roma, ecco che il polacco deve cominciare a valutare le offerte se vuole rilanciarsi per andare all’europeo quest’estate. Per ora però, non ci sono offerte concrete, con l’Atletico Madrid che potrebbe essere interessato. Manca sempre meno all’apertura del calciomercato e la sensazione è che presto qualcosa potrebbe sbloccarsi.

