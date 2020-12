Mertens, problema alla spalla con la Real Sociedad ma nulla di preoccupante

Come riporta l’edizione di oggi de Il Mattino, anche Mertens avrebbe avuto un problema alla spalla. La gravità della situazione però non è minimamente paragonabile a quella di Victor Osimhen: infatti, Ciro, durante la gara contro la Real Sociedad ha subito uno scontro di gioco che gli ha fatto uscire la spalla. Niente paura però, perché il medico responsabile Raffaele Canonico è subito intervenuto per sistemarla. Quasi nessuna conseguenza per sua fortuna, ma non è la prima volta che accade al belga.

