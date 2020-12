La Sampdoria ci riprova per Llorente ma manca ancora l’ok del giocatore

Fernando Llorente è un attaccante che fa ancora gola sul mercato, soprattutto alla Sampdoria, che vorrebbe portare il giocatore a Genova, complici anche i tanti problemi fisici in attacco per i blucerchiati. La Samp già ci aveva provato qualche mese fa, ma il tentativo non è andato a buon fine. Come riferito da Tuttosport, il Napoli sarebbe pronto a lasciarlo partire, ma il giocatore vorrebbe 18 mesi di contratto e perciò deve ancora dare il suo benestare al trasferimento. Llorente preferirebbe tornare in Spagna, scrive il quotidiano, ma al momento non ci sono proposte per lui.

