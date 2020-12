Il segreto di Gattuso e del Napoli per un modulo fluido

Nel calcio moderno, il modulo non è la cosa più importante, ma l’interpretazione e l’intensità che si porta al proprio stile di gioco. Nel Napoli la chiave del cambio modulo in corso d’opera è Piotr Zielinski, come scrive la Gazzetta dello Sport, che ha dovuto osservare un lungo stop a causa del Covid nel mese di ottobre. Trequartista o mezz’ala, il polacco può cambiare posizione in campo senza perdere efficacia e mantenendo l’equilibrio in campo. Un vantaggio non da poco, ricorda la rosea, perché Gattuso grazie a lui può permettersi di non dover ricorrere a sostituzioni di tipo tattico. Nelle prossime settimane, il Napoli sarà impegnato in tante partite ravvicinate ed ecco che il Napoli potrà contare su Zielinski come arma in più.

