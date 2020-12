Polonia, Kozminski: “Se Milik non trova squadra a gennaio, non verrà agli Europei. Zielinski? Ora è un fuoriclasse”

Marek Kozminski, vice presidente della federazione polacca, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’evoluzione di Piotr Zielinski e della situazione, difficile, di Arek Milik:

“Zielinski? Sta crescendo anno dopo anno, sa difendere, attaccare, dribblare l’avversario. Un giocatore che nelle ultime 4-5 settimane sta diventando un leader non solo nel Napoli e può fare ancora di più. Lo vediamo un giocatore maturo. Ha sempre avuto classe, ha colpi, ma dicevamo che non era ancora fuoriclasse, oggi lo possiamo dire.

Merito di Gattuso? Tutti gli allenatori gli hanno dato qualcosa, Ancelotti, Sarri e ora Gattuso. Gattuso lo ricordiamo bene come giocatore, aveva tanta grinta. Mancava un po’ quella. Abbiamo detto sempre che Zielinski sapeva fare tutto a livello calcistico, ma gli mancava qualcosa, ora con questo allenatore, che sa trasmettere determinate doti al giocatore, lo vediamo un giocatore completo, anche a livello caratteriale.

Milik? Un bravo ragazzo, che sa lavorare, sa giocare a calcio. Purtroppo in queste situazioni, una telenovela brasiliana che non finisce mai, sta perdendo sia giocatore, Napoli e la nazionale polacca. Alla fine di questa strana storia, nessuno potrà dire ‘ho vinto’. Alla fine sono quelli che gli stanno dietro e dicono ‘fai così’ ‘fai così’ ha fatto questo casino inaccettabile. Tutti vogliono giocare, lo abbiamo visto in nazionale in questi mesi. Purtroppo se non trova una collocazione fissa a gennaio per giocare con continuità sarà molto difficile portarlo agli Europei.

Colpa dei procuratori? Penso di si. In questa stranissima storia c’erano tanti club che volevano prendere il giocatore, iniziando le discussioni col Napoli, e invece alla fine Milik è ancora. Lo conosco, è un bravo ragazzo, ma si è fatto consigliare male”: