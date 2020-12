Montervino: “Gattuso? Eccezionale, sta facendo un grande campionato! Centrocampo? Tra Demme e Fabian cambia tutto”

L’ex capitano azzurro Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

“Hysaj e Rrahmani?

Peccato che non ci si allinei agli iter da seguire. Mentalmente è difficile vivere questa situazione. Anche chi è del tutto negativo ha la paura di poter diventare positivo. Quello che si sta facendo quest’anno è assurdo e difficilissimo. Le squadre che stanno facendo bene vanno premiate. Persino per me che sono un DS non è semplice, figuriamoci per un allenatore.

Il primo anno di Gattuso al Napoli.

Onestamente eccezionale, c’è stato qualche problema ma ha vinto la Coppa Italia, ha passato il turno di Europa League, sta facendo un grande campionato. Con grandissima onestà dico che è un anno super positivo, poi a Napoli ovviamente si vuole sempre di più. Però, bisogna essere onesti sul livello del Napoli di quest’anno.

Sul centrocampo.

Tra Demme e Fabian Ruiz cosa cambia nel centrocampo del Napoli? Tutto: Demme è intelligente, equilibratore, semplice. Avere Fabian vuol dire avere qualità, fisicità e capacità di inserimento, l’imbucata, magari anche il colpo di testa. Sono giocatori completamente diversi. Gattuso può divertirsi in base agli avversari.



Napoli come l’Atletico Madrid?

Per niente. Peraltro il Napoli ha giocatori con attributi e qualità. Sicuramente però ci sono tante cose in comune tra Simeone e Gattuso. Fabian Ruiz per me deve giocare sempre”.