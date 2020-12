Gazzetta – Napoli, 4 cambi contro la Sampdoria: c’è Petagna, fuori Zielinski

Dopo aver ottenuto la qualificazione al turno successivo dell’Europa League, il Napoli è pronto a rituffarsi in campionato e alla sfida contro la Sampdoria, domenica alle ore 15.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico Gattuso è in procinto di cambiare formazione. Infatti, contro i doriani, ci sarà ancora il 4-2-3-1 con 4 cambi rispetto alla gara contro gli spagnoli.

In porta tornerà Meret, in difesa ci sarà Manolas e a centrocampo, al posto di Bakayoko, Demme. In attacco fuori Zielinski, con Mertens che arretra la sua posizione e da trequartista coadiuverà Petagna.