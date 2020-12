Belgio, ct Martinez: “Sono contento per Mertens, giocare da numero 10 lo rende felice”

Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le parole:

“Mertens in campo da numero 10?

Sono veramente contento perchè so che in primis lui è contento. Lui desiderava andare avanti con il Napoli, è un attaccante moderno ed intelligente.

Mertens contro Lukaku?

È ancora presto per dire se la gara tra Napoli e Inter potrà essere decisiva per lo scudetto.

Maradona e Paolo Rossi?

Sono episodi molto tristi del 2020. Abbiamo perso icone del calcio mondiale. Quando Paolo Rossi contribuì alla vittoria del Mondiale ero giovane ma ricordo il suo valore. Se parliamo di Maradona, ci riferiamo ad un’icona leggendaria del calcio mondiale. Quando ero al Real Saragonna andai ad assistere ad un allenamento con Diego, faceva cose straordinarie”.