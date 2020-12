Rai – Il rinnovo di Gattuso si farà, ma il ritardo è legato ai diritti d’immagine

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del rinnovo di Gennaro Gattuso:

“Voglio ricordare Paolo Rossi: ho conosciuto un uomo perbene, semplice, sempre pronto a darti una mano. Sembrava il ragazzo della porta accanto.

Rinnovo Gattuso? Io sono pagato per non farmi i fatti miei (ride). A me risulta che il plico è voluminoso e ci sono tante cose da leggere, soprattutto sui diritti d’immagine. Sulle clausole e altro, Gattuso l’ha detto a De Laurentiis che vuole contratti “normali”, senza penali d’uscita o d’entrata. Il ritardo è legato alle penali per quanto riguarda i diritti d’immagine. Ricordiamo Milik, il quale ha aperto un ristorante in Polonia usando il nome del Napoli senza avvisare la società ed è stato multato.

È tutto fatto, c’è anche la firma del presidente, ma fino a che non c’è la firma di Gattuso è sempre giusto che restino le porte aperte, ne ho viste di tante nella vita e quindi, mai dire mai”.