Decisa la data ufficiale per l’udienza su Juventus-Napoli

Il Napoli non si è arreso riguardo alla partita mai giocata contro la Juventus. Il Corriere dello Sport di oggi riporta come l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni sia stata fissata per il 22 dicembre e verrà svolta alle 14:30 a sezioni riunite, presieduta dall’ex ministro degli Esteri, Franco Frattini. La tesi del Napoli si fonda sul rispetto della legge ordinaria riguardanti i provvedimenti con cui l’Asl di Napoli e la Regione Campania abbiano imposto la quarantena e vietato la trasferta. Nel caso in cui il Collegio respingerà il ricorso, il Napoli ricorrerà al Tar.

