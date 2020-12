Gattuso a Sky: “Avere a disposizione due risultati su tre è ‘peggio’ per noi: dovremo soffrire!

Mister Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Napoli e Real Sociedad che deciderà l’esito del girone di Europa League.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Sarà un test molto importante, una gara da dentro o fuori contro una squadra che non perde da tantissimo tempo. Sarà una partita importante, lo sappiamo: dovremo soffrire come all’andata, dove siamo stati bravi e fortunati. Per come siamo noi, avere a disposizione due risultati su tre rischia di essere uno svantaggio. Non siamo abituati a difenderci per 90 minuti. Dovremo essere bravi ad annusare il pericolo e e giocare il nostro calcio. Ci vorrà un grande Napoli per passare il turno”