Agresti: “Meret vorrebbe avere più spazio, ma il Napoli valuterà solo offerte di altissimo livello”

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Meret? l’intenzione del Napoli è quella di tenerlo, nonostante il portiere voglia andare altrove per poter giocare con maggior continuità. Solo con un’offerta importante gli azzurri potrebbero ipotizzare di mandarlo altrove. Hysaj? Può darsi che questo sia davvero un momento di separazione, ma si dovrà valutare assieme. È un giocatore che è sicuramente sul mercato; il Napoli valuta eventuali proposte, ma credo si possa arrivare ad una cessione. Il calciatore troverà sicuro club di un certo rilievo”.

“Ancora non ci sono situazioni che bollono in pentola, quindi c’è bisogno di qualche settimana per valutare. Emerson Palmieri? È un giocatore che piace al Napoli, così come all’Inter. Più club italiani hanno provato a prenderlo anche l’estate scorsa, ma trattare con il Chelsea non è semplice. Pochi hanno investito quanto Abramovich nell’ultimo mercato estivo. Nonostante ciò, il giocatore è seguito da Giuntoli. L’Inter, dal canto suo, sembra aver trovato un equilibrio su quella fascia, ma ciò non esclude un ritorno di fiamma per il calciatore”.

“Maksimovic? Si è andati molto avanti, ora recuperare la situazione è complicato. È anche vero che risulta essere un giocatore prezioso per la società azzurra, quindi ci potrebbe essere un riavvicinamento delle parti, ma la vedo dura. Il calciatore ha delle richieste elevate e trattare con De Laurentiis non è la cosa più semplice del mondo, ma nel momento in cui Maksimovic dovesse partire bisognerebbe sostituirlo subito. L’idea di avere un terzo centrale affidabile quanto il serbo è fondamentale”.

“Bakayoko ancora al Napoli il prossimo anno? Anche questa sarà una trattativa non semplice; abbiamo vissuto in modo abbastanza diretto la situazione del Milan perché il Chelsea non ha voluto abbassare le sue pretese, situazione poi sfruttata dal Napoli. La società inglese, quando vende un giocatore, vuole essere soddisfatta dal punto di vista economico”.

“Milik è un giocatore che piace a molti, ma per il quale il Napoli continua a chiedere una somma molto elevata. È anche vero, inoltre, che il calciatore è fuori da molto tempo e quindi il suo valore di mercato risulta essere diminuito; se il Napoli vuole incassare qualcosa, senza portare il polacco in scadenza, deve abbassare la richiesta. Milik risulta esse fuori mercato con la cifra attualmente richiesta. Il calciatore potrebbe rientrare anche in uno scambio, ma questo dipende sempre dalle azioni economiche della società”.