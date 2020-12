TS – C’è la data del rientro di Osimhen

Lo stop di Osimhen si è rivelato più lungo del previsto. Dopo la botta alla spalla subita in nazionale, Victor Osimhen ha già saltato cinque partite, ma il nigeriano sarà costretto a saltarne altre. Come riporta Tuttosport di oggi, la data prevista per il rientro dovrebbe essere il 16 di dicembre contro l’Inter: questo vorrebbe dire niente Real Sociedad e Sampdoria per l’attaccante, e disponibilità dunque per il turno infrasettimanale.

