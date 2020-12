Pugno duro del Giudice Sportivo, inibiti Paratici e Nedved a causa del loro comportamento durante il Derby di Torino

Il Giudice Sportivo, ha ufficialmente inibito e multato Nedved e Paratici, a seguito del Derby, per aver rivolto“epiteti gravemente insultanti ed espressioni irriguardose, verso gli arbitri di gara.”

In particolare, Pavel Nedved è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società, sempre in ambito federale, fino al 21 dicembre 2020, per “avere reiteratamente dal 35′ del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara, epiteti gravemente insultanti sul campo, direttamente al Direttore di gara.”

Per Fabio Paratici, è prevista invece, l’inibizione fino al 14 dicembre 2020: “Per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara, espressioni irriguardose.” Il direttore sportivo della Juventus, era già diffidato, motivo per cui è scattata la sanzione.

Nedved, ha ricevuto anche una ammenda di 10 mila euro.