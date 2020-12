PSG-Basaksehir non riparte: i turchi non vogliono il quarto uomo, la Uefa vuole piazzarlo al VAR

PSG-Basaksehir non riparte ancora. Il presidente turco aveva dichiarato che la squadra non sarebbe tornata in campo se il quarto uomo fosse rimasto coinvolto nella partita. La decisione, però, è arrivata: Sebastian Coltescu è escluso e mandato al Var. Le squadre possono dunque tornare in campo. Vero? No, anzi.

Il presidente dell’Istanbul con tutto il club ha stabilito che non riprenderà la partita a meno che non venga escluso totalmente l’arbitro. Ora, alle 22.39, la partita è ancora ferma e i margini per riprenderla sono pochi. Il quarto uomo è stato accusato di aver definito con un epiteto razzista Pierre Webò, nello staff dell’Istanbul Basaksehir. Demba Ba, inizialmente designato come vittima, si è semplicemente battuto in sua difesa.