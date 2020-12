GdS – È l’Insigne più forte di sempre?

La Gazzetta dello Sport di oggi si fa un quesito che non può che mettere di buon umore tutti i tifosi del Napoli e gli amanti del calcio. La rosea si chiede infatti se il calcio espresso da Insigne in questa prima parte di stagione tra club e nazionale sia il migliore mai visto. Numeri a parte (4 gol in 7 gare), il capitano del Napoli appare essere un giocatore completo, che oltre alla grande tecnica e consapevolezza abbina un grande apporto in fase difensiva e la leadership di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti in cui c’è bisogno di lui. Il quotidiano afferma inoltre come una ragione importante del suo picco sia la presenza di Rino Gattuso in panchina, che gli permette di curare ogni dettaglio sia in campo, che fuori. A partire dal sorriso per essere capitano del Napoli.

