PARTITA PSG – Clamoroso quanto accaduto al Parco dei Principi. Nel corso del primo tempo dell’ultima sfida del girone di Champions League tra Paris Saint Germain ed Istanbul Basaksehir, l’attaccante dei turchi Demba Ba è risultato suo malgrado protagonista di un increscioso episodio.

Demba Ba quarto uomo, il faccia a faccia

Il quarto uomo del match di Parigi, Sebastian Coltescu, rumeno, ha apostrofato con frasi razziste il vice allenatore del club della capitale turca. In tutta risposta, Demba Ba ha affrontato faccia a faccia l’ufficiale di gara chiedendogli spiegazioni sull’utilizzo della parola “Ne**u”, in rumeno, nei confronti di Pierre Webó, vice allenatore del Basaksehir, come detto. Di seguito il video del confronto faccia a faccia:

Demba Ba is the fucking man. Fuck racism. pic.twitter.com/dNvRLlKiJx — FutbolBible (@FutbolBible) December 8, 2020

In seguito a questo confronto, il PSG ed il Basaksehir hanno lasciato il campo, dopo che la partita è stata interrotta per diversi minuti. Il match è al momento sospeso, con il Basaksehir che ha fatto sapere, per bocca del suo presidente, di non avere alcuna intenzione di tornare in campo, se il quarto uomo non sarà rimosso dalla direzione del match.