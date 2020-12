CdS – Novità in arrivo per lo Stadio Maradona

Il nome dello stadio, la fermata della metro e presto anche un museo virtuale: la città di Napoli e le sue autorità si stanno comportando al meglio per omaggiare il ricordo di Diego Armando Maradona. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarà da aspettare prima della vera inaugurazione per la rinominazione dello stadio. Infatti, la pandemia non permette ovviamente bagni di folla per l’inaugurazione e si dovrà attendere la fine dello stato di emergenza per poter riunirsi a vedere la nuova insegna che apparirà fuori dall’impianto. Con l’idea di poter mettere a disposizione uno spazio dove conservare tutti i cimeli del ricordo di Diego.

