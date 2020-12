CdM – Il Napoli ha presentato un ricorso di 33 pagine per ribaltare la sentenza di Juve-Napoli

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno di oggi, il Napoli spera di riavere il punto di penalizzazione di poter giocare la partita contro la Juventus persa per 3-0 a tavolino, e per farlo ha presentato un ricordo di 33 pagine per cercare di ribaltare la sentenza. Il Collegio di Garanzia, scrive il quotidiano, non interverrà nel merito del dispositivo ma ne valuterà la contradditorietà o l’illogicità e verificherà se sono state omesse prove rilevanti. Ovviamente, sia Gattuso che i giocatori fremono di rigiocarsi un match che può valere zone altissime della classifica e riavere il punto che gli è stato sottratto.

