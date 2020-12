Dal Portogallo – Il Benfica piomba su Elmas: pronta un’offerta per il macedone

Stando a quanto riportato dai colleghi portoghesi di TVI24, il Benfica sarebbe interessato all’acquisto del numero 7 Eljif Elmas.

Il gioiellino macedone, arrivato all’ombra del Vesuvio sotto la gestione Ancelotti e pedina spesso utilizzata da Gattuso, sarebbe finito nel mirino della squadra portoghese che potrebbe recapitare un’offerta anche nel mese di gennaio. Per ora, la linea seguita del club portoghese è quella del prestito, ma non si escludono le ipotesi in cui le offerte possano cambiare o che il Napoli possa chiudere le porte ad una cessione.