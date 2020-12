VICTOR HUGO MORALES – Il noto telecronista uruguaiano, Victor Hugo Morales, ieri è stato ricoverato d’urgenza per un’aritmia. A rivelarlo è stato il quotidiano argentino “La Nacion“. Il telecronista e giornalista è noto al grande pubblico per aver commentato i Mondiali di Messico ’86 e decantato meglio di ogni altro le gesta di Diego Armando Maradona. Leggendaria la sua telecronaca sul gol del secolo realizzata dal Pibe de Oro contro l’Inghilterra.

La notizia è stata poi confermata anche dal Radio AM750 nel corso del programma “La Mañana“. L’emittente radiofonica ha anche mandato in onda un messaggio vocale dello stesso Morales. Il telecronista con la sua voce inconfondibile ci ha tenuto a rassicurare tutti gli amanti del calcio sulle sue condizioni. Ecco il messaggio:

“Ciao, buongiorno. Oggi è un giorno strano, ma prezioso, fantastico, senza una nuvola. Ma sono fuori tema, perché da ieri sono in ospedale e ci resterò per un paio di giorni. Ho avuto un’aritmia per molto tempo e, non so se durante questi giorni particolari (il riferimento è alla morte di Maradona, ndr) ho avuto qualche contrattempo e ieri mi sono svegliato stordito”.

“Mi hanno portato in una clinica dove con infermiere meravigliose, Natalia e Marlene, vengo curata in modo meraviglioso, ma dovrò rimanere 48 o 72 ore per precauzione. Volevo stare con te un po’ per raccontarti cosa sta succedendo e così non lo so preoccupati e digli che sto bene“.