Marolda: “Maradona? Sono contento che la burocrazia non conti in circostanza del genere”

Ai microfoni di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. Ecco quanto dichiarato:

“Il 4-0 del Napoli contro il Crotone è un risultato bugiardo come dice Gattuso? Rino parla alla stampa per tenere sotto controllo la squadra, ma noi possiamo non giochiamo quindi possiamo entusiasmarci: il Napoli questo entusiasmo lo sta generando, è una squadra competitiva e alla lunga avrebbe dominato sul Crotone che, sebbene coraggioso, ha dimostrato di non essere all’altezza dal punto di vista tecnico”.

“Maradona? Sono felice all’idea che la burocrazia non conti in circostanze del genere, le problematiche che sorgono sempre non ci sono stati: spero che la vera organizzazione si possa fare con lo stadio a porte aperte”.