Maradona “guida” Insigne: nei 5 top campionati europei nessuno segna più del capitano azzurro da fuori area!

Il Napoli guidato da Gattuso continua a dare esiti positivi nelle sue imprese di successo. Gli azzurri nelle ultime due gare di Campionato hanno concretizzato 8 reti con poker rifilati a Crotone e Roma. In entrambe le gare ci ha pensato Insigne a sbloccare il risultato con due gol “alla Maradona”.

Giocando tra il sacro e il profano, ma sembrs proprio che Diego Armando Maradona, dopo la sua scomparsa, si sia reincarnato nella 24 albiceleste per donare al capitano azzurro un po’ del suo genio. Talento che però già era nelle potenzialità dello scugnizzo di Frattamaggiore. D’altronde chi meglio di Insigne può rappresentare Napoli. Un ragazzo che si è costruito la carriera da solo e che ora con la fascia sul braccio simboleggia e difende il popolo partenopeo.

Ribattezzato a Napoli Lorenzo il Magnifico, e dietro a questo soprannome c’è di sicuro una motivazione. Una spiegazione può essere legata al suo sontuoso destro. Un tiro tipico delle caratteristiche di Insigne che in questo modo ha fatto innamorare i tifosi azzurri. Con questa sua peculiarità sembra che riesca ad incastonare una pietra preziosa in rete, facendo così sbloccare una gara nel momento più arduo.

Lorenzo c’è e ci è sempre stato. Il calciatore sembra aver ritrovato se stesso dopo aver trascorso momenti bui. Ora trascina la squadra, suda e lotta da vero leader. A far sì che ciò accadesse può essere stato Gattuso con la sua rivoluzione nel post Ancelotti, ma forse, i meriti sono soprattutto di un ipotetico aiuto dall’alto, da Diego Armando Maradona.

Le sue reti da furi area hanno un primato in Europa

Il talento di Frattamaggiore è già andato a segno per ben quattro volte in Serie A, con tre gol distinti da vero top player. Queste ultime tre reti sono stare realizzate da fuori area: nessuno più di Insigne è riuscito a segnare di più da fuori area nei top 5 Campionati europei in corso. Al suo pari ci sono solo James Ward-Prowse, centrocampista del Southampton, e Jonathan Bamba, talento del Lille.

In Europa, però, l’attaccante partenopeo ancora al secco ma magari potrà rimediare nella prossima gara dove il Napoli si sfiderà con la Real Sociedad. Un match di elevata importanza viso che in palio c’è la qualificazione agli ottavi di Europa League. Agli azzurri servirà una vittoria o un pareggio per passare il turno e se ciò non accadesse dovrà sperare in un passo falso della squadra olandese AZ. Il destino è ancora tutto da scrivere e si vedrà nelle prossime sfide che chissà se a lasciare il segno sarà proprio Lorenzo il Magnifico.

Sara Madonna