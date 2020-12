Ugolini: “Al gol di Petagna la panchina ha esultato come se fosse stato il gol decisivo”

Poco dopo il gol dello 0-4 tra Crotone e Napoli di Andrea Petagna, il bordocampista di Sky Sport Massimo Ugolini ha svelato un particolare dettaglio riguardante l’esultanza. Di seguito le sue parole:

“Dopo il gol di Petagna la panchina ha esultato in maniera incredibile, come se fosse stato il gol decisivo per sbloccare il risultato. Tutti i componenti della panchina hanno esultato con enfasi e partecipazione e al gol di Petagna”.