Repubblica – Il Napoli spera ancora di ribaltare la sentenza di Juve-Napoli entro Natale

Non finisce davvero più la partita mai giocata tra Juventus e Napoli, decisa in tribunale com un 3-0 a tavolino per la Juventus ed un punto di penalizzazione per il Napoli. A La Repubblica, Aurelio De Laurentiis ieri ha affermato di avere presentato ricorso al Coni, giustificando la sua scelta con queste parole: “Questa pandemia è come se fosse la terza guerra mondiale e bisogna prenderne atto. Ci siamo trovati due mesi fa in una situazione imprevedibile dove ha prevalso il buon senso, così come dev’essere esaminata la terza fase de ricorso, con buon senso.” Gli azzurri dunque chiedono di rigiocare il match e sperano, entro Natale, di avere una risposta definitiva.

