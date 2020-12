GdS – Petagna, prima da titolare contro il Crotone. Gattuso vuole premiare la sua costanza

Il Napoli sarà privo di Victor Osimhen almeno fino a Natale secondo gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni, e come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, sarà Petagna a fare il suo esordio da titolare in Serie A con il Napoli. Oggi pomeriggio contro il Crotone, Rino Gattuso chiederà ai suoi giocatori tanto carattere per portare a casa una partita che sulla carta può sembrare facile ma che nasconde tante insidie. La scelta di puntare su Petagna è fatta per premiare il suo impegno e il suo lavoro nel quotidiano, nonostante a contro l’AZ Alkmaar abbia fallito il gol qualificazione. Gattuso ha comunque apprezzato il suo ingresso in gara e sa che è una scelta più che affidabile per il suo attacco.

