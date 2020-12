Gattuso in conferenza: “L’importante è non subire gol, la nostra difesa è la migliore! Rinnovo? Non è importante adesso”

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito le parole:

“Oggi abbiamo giocato con il 4-2-3-1, con quattro giocatori in attacco e non è stato facile. Mi sono piaciuti i ragazzi. Il Crotone meritava qualcosa in più durante il primo tempo ma con l’espulsione la gara è cambiata. Sapevamo che venire qua era difficile perchè il Crotone ha buoni giocatori e gioca un buon calcio.

L’importante è non subire gol, abbiamo la migliore difesa del campionato. Abbiamo subito solo 7 gol ed è la soddisfazione più grande. Abbiamo sofferto ma mi è piaciuta la mentalità di come abbiamo tenuto il campo. Avevo Fabian con un problema muscolare procurato in Olanda, con la Roma eravamo col 4-3-3 oggi col 4-2-3-1 ma con un centrocampista in meno dobbiamo essere bravi a coprire il centrocampo.

Rinnovo? Non è importante, voglio lavorare e sentirmi a mio agio. Il club mi ha dato una possibilità importante di lavorare qui. Voglio scrivere qualcosa di importante per questa società in questa stagione”.