CdS – Osimhen, pessime notizie. Si allungano i tempi di recupero

Quello che inizialmente sembrava essere un piccolo fastidio alla spalla per Victor Osimhen si sta rivelando un infortunio che lo sta costringendo a saltare molte partite. I tempi di recupero del nigeriano si stanno allungando più del previsto poiché, come scrive il Corriere dello Sport, oltre alla lussazione bisogna trattare anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. Ancora non c’è una data certa per il suo rientro visto che prima bisognerà capire la risposta del giocatore durante il percorso di riabilitazione. La prima impressione è che ci vorranno altre due o tre settimane prima di riaverlo a disposizione, magari il 20 dicembre con la Lazio. Ma solo se non avvertirà alcun fastidio.

