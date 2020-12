CdM – Intesa tra De Laurentiis e il Comune per il Museo virtuale allo stadio

La città di Napoli sta omaggiando al meglio la scomparsa di Diego Armando Maradona, ma le novità non sono finite qui. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, a margine dell’inaugurazione della nuova stazione Cumana, ora dedicata a Maradona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha trovato intesa con il Comune per realizzare un “museo virtuale nello stadio Maradona”, un ulteriore omaggio alla storia del Napoli e del suo leggendario numero dieci.

