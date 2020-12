CdM – Fabian affaticato lascia il posto a Demme. Zielinski ancora tra i titolari

Le ultime notizie di formazione per la sfida di oggi tra Crotone e Napoli vedono il disegno di Gattuso a centrocampo. L’affaticamento di Fabian Ruiz lo costringe a lasciare il posto a Diego Demme, che sembra aver trovato buona intesa con Bakayoko, mentre Zielinski, rientrato dopo lo stop per Covid, va verso la quarta partita consecutiva, e questo significa il pieno recupero di un “titolarissimo”. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, la gestione delle forze da parte di Gattuso diventa fondamentale in un periodo di impegni ravvicinati per gli azzurri.

