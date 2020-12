Serie A, gli anticipi del sabato: vincono Lazio,Juve ed Inter (CLASSIFICA)

Si conclude con la vittoria per 3-1 dell’Inter contro il Bologna il sabato di Serie A. In giornata si sono disputate tre partite: Spezia-Lazio, Juventus-Torino e Inter-Bologna. Alle 15:00 la Lazio di Simone Inzaghi ha vinto in trasferta per 2-1 contro i liguri. La gara è stata sbloccata al 15′ da Ciro Immobile. Al 33′ è arrivato poi il raddoppio di Milinkovic Savic, nel finale l’autogol di Pereira ha chiuso la gara.

Alle 18:00 è andato in scena il derby della Mole tra Juve e Torino. I bianconeri si sono imposti sui granata nel secondo tempo dopo essere passati in svantaggio nella prima frazione di gioco. Il risultato è stato sbloccato da N’Koulou, nel secondo tempo McKennie e Bonucci hanno regalato la vittoria alla Juve.

