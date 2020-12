Paratici si difende dal caso Suarez: “Rifarei tutto, non ho commesso nessun reato”

Il dirigente della Juve, Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso Luis Suarez. Ecco quanto evidenziato:

“Su questo argomento c’è un comunicato del club e quindi non avrei altro da aggiungere. Sono amico di Paola de Micheli da quando siamo ragazzi, mi sembra noto e anche lei abbia già chiarito questa posizione ieri. Rifarei le cose nello stesso modo, certamente. Credo che non sia opportuno parlare con una persona che si conosce da tantissimo tempo per chiedere un’informazione, anzi è meglio chiedere alle persone che conoscono meglio di te e fare domande non è assolutamente un tipo di reato”.

Su Pirlo: “Non siamo a due mesi fa, Andrea ha appena cominciato, non abbiamo avuto un precampionato non abbiamo avuto tempo per sviluppare certe idee. Siamo in un percorso, vediamo miglioramenti ogni partita che giochiamo, secondo me siamo migliorati molto nelle posizioni, nei movimenti, giochiamo molto meglio, e questo ci fa ben sperare. Scorciatoie non se ne possono prendere”