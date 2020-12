Repubblica – Crosetti: “Maradona circondato da sciacalli, gli hanno rubato tutto appena dopo la morte”

Spuntano ancora notizie sconfortanti legate alla morte di Maradona. Questa mattina su Repubblica, Maurizio Crosetti ha pubblicato un report dopo aver visitato i luoghi in cui Diego Armando Maradona ha passato gli ultimi giorni. L’accusa di Crosetti riguarda il fatto di come il campione argentino fosse circondato da sciacalli che lo hanno derubato non appena il suo cuore si fosse fermato, forzando la cassaforte. Inoltre, il giornalista afferma come fosse stato sedato e non curato fino quasi ad ammazzarlo. Testimonianze raccapriccianti arrivano anche dallo stato mentale di Maradona prima della morte, definito: “gravemente depresso e con disturbo bipolare, cardiopatico, vittima di sostanze e alcol senza neppure il libero utilizzo di un cellulare”

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI