Petagna abbattuto dai quotidiani: troppe occasioni sprecate, fa sentire l’assenza di Osimhen

Nella partita di ieri contro l’AZ Alkmaar, il Napoli ha rischiato di perdere in una gara di Europa League che poteva conferire agli azzurri il passaggio matematico del girone, ma così non è stato. L’1 a 1 non è bastato, ma secondo i maggiori quotidiani nazionali, uno dei principali responsabili della prestazione del Napoli è Andrea Petagna, ieri il prescelto per sopperire alla mancanza di Victor Osimhen. Nessuna sufficienza per l’attaccante ex Atalanta, con Il Mattino che lo premia con il voto più largo della serie (5.5), sottolineando il sacrificio in fase difensiva. Ma le troppe occasioni sprecate sotto porta costringono La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport al 5 in pagella, commentando come le occasioni ghiottissime sprecate avrebbero potuto regalare la qualificazione agli azzurri.

