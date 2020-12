Marchetti: “Per me il Napoli di Sarri era più forte di quello di Gattuso, quell’undici era fenomenale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli e al confronto tra Sarri e Gattuso sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Sarri? Della sua esperienza a Napoli ci ricorderemo per 30 anni, pur non vincendo nulla. La Coppa Italia di Gattuso nella bacheca del Napoli rimane. A me spiace sempre peraltro quando si fanno confronti tra allenatori. Peraltro secondo me il Napoli di Sarri era più forte di quello di Gattuso. Oggi la rosa è più larga ma negli 11 quel Napoli lì era fenomenale”.