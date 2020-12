GONZALO PLATA NAPOLI – Quello di Gonzalo Plata è un nome che negli ultimi giorni sta finendo sul taccuino di importanti club europei, tra cui ritroviamo il Napoli.

LE STATISTICHE DI GONZALO PLATA

Nasce a Guayaquil, in Equador, il 1 novembre del 2000. Nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, ha iniziato a giocare nelle giovanili dell’Independiente della Valle, per poi passare in prima squadra nella stagione 2018-2019 totalizzando 13 presenze e un goal. L’anno successivo è passato allo Sporting Lisbona dove ha totalizzato 21 presenze e un goal. Nonostante la giovane età è stato convocato anche nella nazionale equadoriana nel 2019, totalizzano 4 presenze e un goal. In questo momento il giocatore è fermo a causa del coronavirus.

IL NAPOLI PROVA AD ACQUISTARE GONZALO PLATA

Sull’esterno ecuadoriano ci sono molti club, non solo quelli inglesi come Leicester, West Ham e Newcastle, che sarebbero pronti a sborsare una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma anche al Napoli. Il DS Giuntoli potrebbe spendere una cifra intorno ai 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane promettente. Gonzalo Plata sembra essere interessato a partire sia in prestito che a titolo definitivo. Il Napoli deve però tener conto che il giocatore è per il 50% è ancora di proprietà dell’Independiente del Valle. La soluzione migliore sarebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto per capire il suo valore e capire se è giusto investire una cifra importante per lui.

LE SUE CARATTERISTICHE

Plata gioca come esterno offensivo sinistro, ma è capace di giocare su entrambe le fasce. Il suo fisico snello lo aiuta a correre con grande velocità e di superare in dribbling l’avversario tanto da creare superiorità numerica. Nonostante questo ha una buona stazza fisica che gli fa vincere molti contrasti a centrocampo. Ha un mancino che gli permette di essere preciso negli assist e pericoloso su punizione.

È giocatore dinamico e dalla grande personalità, infatti aiuta molto la squadra quando ne ha bisogno. Può giocare sia come esterno offensivo di un 4-2-3-1 sia come ala di un 4-3-3 alternandosi su entrambe le fasce.