Dalla Germania – Szoboszlai destinato a restare Red Bull: Lipsia su di lui a gennaio, si allontana il Napoli

Il talento ungherese Dominik Szoboszlai, che per molto tempo è stato accostato anche al Napoli, potrebbe avere il destino già segnato. Ora agli austriaci del Red Bull Salisburgo, il centrocampista potrebbe rimanere in orbita Red Bull anche a gennaio. Come riportano i tedeschi di Kicker, il Lipsia sarebbe alla finestra nel mercato invernale, con il giocatore stesso che nelle ultime ore ha parlato con Hee-Chan Hwang, che ha fatto lo stesso percorso la scorsa estate da Salisburgo a Lipsia.

