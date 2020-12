Chiariello: “Errore gravissimo di Petagna, non sembrava una punta. Napoli pessimo salvato da Ospina”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel post partita del match di Europa League tra AZ e Napoli.

“Sono molto deluso, il Napoli non ha continuità e non riesce a dare gioco. Secondo tempo del Napoli pessimo, ha rischiato di perderla e solo Ospina ha salvato gli azzurri. Si passa dalla partita con la Roma a quella di stasera, non c’è continuità di rendimento. Petagna non sembrava una punta, errore gravissimo di testa. Il Napoli deve vincere per passare il girone da prima. Gli azzurri rischiano di essere eliminati in un giro in cui erano la strafavorita”.