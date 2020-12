CdM – Si valuta Billy Gilmour in mediana, Lobotka può essere sacrificato

Il Napoli può puntare ad un giovane come colpo in prospettiva, e sulla lista di Giuntoli c’è lo scozzese Billy Gilmour, classe 2001 del Chelsea. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, si potrebbe fare un’operazione in stile Chalobah, con il prestito a cui il Chelsea sarebbe storicamente favorevole. Nel caso in cui arrivasse un tassello importante in mediana, ecco che il Napoli potrebbe liberare un posto sacrificando Stanislav Lobotka, che potrebbe trovare una sistemazione in caso di un’offerta congrua.

