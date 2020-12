CdM – Milik, contatti intensi con l’Atletico Madrid

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si comincia a muovere il calciomercato in uscita del Napoli. Infatti, si sarebbero riaperti i contatti tra Milik e l’Atletico Madrid, anche non una certa intensità. L’operazione a gennaio sarebbe un’occasione per entrambe le squadre, con il Napoli intento a monetizzare sul polacco e l’Atletico Madrid che vorrebbe acquistare un attaccante di livello spendendo una cifra contenuta.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI