CdM – Il Napoli mette gli occhi su Orellano del Velez ma la richiesta degli argentini è alta

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli sta cercando un colpo in prospettiva, e come riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi, l’ala del Velez Sarsfield Luca Orellano sarebbe finito nel radar degli azzurri. Per ora, il Velez chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro, mentre la proposta del Napoli è molto più bassa. Quest’anno Orellano ha giocato 44 minuti in Superliga in 5 presenze (dati transfermarkt), ma la squadra argentina è nota per sfornare talenti di grande livello pronti al salto in Europa, come Nicolas Dominguez e Braian Cufré, passando per Thiago Almada e lo stesso Orellano.

