Ospina mette le mani sulla qualificazione! Il Napoli si giocherà tutto contro la Real Sociedad

Il Napoli è stato beffato ancora una volta dall’AZ Alkmaar, che si oppone alla qualificazione degli azzurri in Europa League. Gli ottavi dovranno aspettare ancora visto che i partenopei sono riusciti a strappare solo un pareggio sofferto in Olanda. La possibilità di sigillare la qualificazione con una giornata d’anticipo è svanita, ma al Napoli ora serve una vittoria o un pareggio con la Real Sociedad, oppure dovrà sperare in un errore da parte dell’AZ contro il Rijeka.

Gli azzurri sono partiti bene all’AFAS Stadion, dominano la partita nei primi venti minuti e incidono sul risultato grazie alla rete siglata dal folletto belga Dries Mertens. Alla squadra, però, manca continuità e infatti si è assistito ad un calo immediato da parte di tutto il gruppo per il resto della partita. I partenopei creano tanto ma concretizzano poco. L’1-1 è stato messo in salvo dal portiere colombiano, David Ospina, che riesce a negare il vantaggio agli olandesi grazie alla parata sul rigore di Koopmeiners.

Il Napoli possiede numerose capacità ma senza continuità non si va avanti

Il percorso della squadra di mister Gattuso sembra di non trovar pace. Un’inizio di stagione ricco di alti e bassi che però rischiano seriamente di penalizzare il Napoli. Il gruppo partenopeo a colpo d’occhio si presenta bene con una rosa molto ampia e calcatori che sanno come mettere in difficoltà l’avversario. Si è parlato tanto in questo avvio di stagione della profondità della rosa e dell’attacco alla profondità che caratterizza la squadra azzurra e che la rende competitiva in tutte le competizioni.

Ma cosa manca realmente al Napoli? Gli azzurri hanno mostrato più di una volta le loro capacità ma spesso sono stati penalizzati dall’assenza di continuità e alla mancanza di cattiveria sotto porta.

Statistiche negative: ci pensa Ospina a negare la sconfitta

E proprio come a San Sebastian, Ospina si dimostra ancora una volta decisivo. Le statistiche del Napoli non sono del tutto positive, come ad esempio i tiri totali che sono 16 per l’AZ contro i 7 effettuati dai partenopei, mentre i corner sono 10 a favore degli olandesi e solo due per gli azzurri. Insomma una partita che poteva finire anche peggio per il Napoli che però è stato graziato dal suo portiere di fiducia. Ebbene sì, Ospina ormai si sta dimostrando una garanzia nei momenti decisivi. Il colombiano è partito da titolare ben 6 volte su 13, tra le cui in tre gare è stato uomo partita dove si è distinto per la sua bravura nel parare i tiri da lontano ma anche i rigori, proprio come ha fatto contro l’AZ Alkmaar.

Il Napoli, però, non potrà contare ancora a lungo sui miracoli del portiere per questo ora cercherà di preparare al meglio la sfida contro il Crotone, valida per la decima giornata di Campionato, e poi dovrà mettersi all’opera per provare a battere la squadra spagnola, la Real Sociedad, dove la posta in palio sarà molto alta. Al San Paolo di Napoli gli spagnoli e i partenopei si giocheranno il passaggio del turno in Europa League. Ora aspetterà alla sorte e alla preparazione delle due squadre stabilire chi accederà agli ottavi della competizione europea.

Sara Madonna

RIPRODUZIONE RISERVATA