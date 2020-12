Ass.Borriello: “Vogliamo inaugurare lo Stadio Maradona con una targa o invitando l’Argentina ed ex campioni”

L’Assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto dichiarato:

“Il Prefetto ha contribuito al cambio di nome dello stadio, accellerando i tempi burocratici. Lo stadio San Paolo diventerà il Diego Armando Maradona. Sono tante le proposte per inaugurarlo. Vogliamo rendere solenne questo momento, magari realizzando una targa fuori lo stadio, e magari con una messa o invitando altre squadre di calcio come l’Argentina ed ex campioni. Sono certo che verrebbero tutti al nuovo Stadio Maradona per rendere omaggio al tempio di Diego. Quando non ci sarà più la pandemia sapremo come agire per rendere speciale questo momento. I ricordi fuori lo stadio sono preziosi, vanno protetti. I cimeli saranno conservati in luogo sicuro e presto o tardi faranno parte di un museo. Nulla verrà gettato via”.