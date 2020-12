Zielinski: “Potevamo fare di più, ma abbiamo poca cattiveria sotto porta. Fisicamente sto bene, ma stasera non ho fatto benissimo”

Piotr Zielinski nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco quanto dichiarato:



“Abbiamo creato molte occasioni ma potevamo fare di più. Peccato per il pareggio, potevamo vincerla. Fisicamente sto bene, pian piano sto riprendendo la forma. Stasera non ho fatto benissimo, ma voglio migliorare partita dopo partita per aiutare i compagni e portare la squadra alla vittoria. Cerco di dare il massimo in ogni ruolo, ma mi trovo meglio come mezzala. Gioco sia come numero dieci che come mezz’ala, do tutto per il mister. Alla squadra manca ancora un po’ di cattiveria sotto porta, in 3-4 occasioni create dovevamo buttarla dentro. In varie partite non l’abbiamo fatto e abbiamo perso o pareggiato“.