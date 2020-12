Nuovo corso allenatori a Coverciano: ci sono anche De Rossi, Vieri e Del Piero! Tutti gli allievi ammessi

Si darà inizio al nuovo corso di allenatori Uefa B e Uefa A il 17 dicembre 2020. Il corso è seguito esclusivamente da giocatori professionisti di lunga esperienza, che potranno seguire le 210 ore complessive del programma didattico e, in caso di esito positivo agli esami finali, potranno avere la qualifica Uefa A. Quest’ultima è la seconda massima abilitazione per un allenatore riconosciuta a livello europeo, inoltre, consente di allenare tutte le squadre giovanili, tutte le formazioni femminili compresa la Serie A, tutte le prime squadre maschili fino alla Serie B, oltre ad essere tesserati come come allenatori in seconda in Serie A e Serie B.

A riportare la notizia è Il Messaggero che, inoltre aggiunge, il nuovo corso sarà seguito da calciatori noti, come ad esempio, l’ex bianconero Alessandro Del Piero e Daniele De Rossi, fino all’attaccante Christian Vieri. Il corso per una settimana verrà svolto on-line, mentre, a gennaio gli allievi potranno seguirlo nelle aule di Coverciano.

Ecco l’elenco completo degli allievi ammessi: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Andrea Costa, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, David Pizarro e Christian Vieri.