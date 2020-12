Mertens: “Abbiamo sprecato varie occasioni da goal. È difficile dire se questo Napoli è al livello di quello di Sarri, ora dobbiamo capire che siamo forti e vincere”

Nel post partita di AZ-Napoli, Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco quanto dichiarato:



“Avrei potuto fare meglio sotto porta. Mister Gattuso si arrabbia perché abbiamo avuto varie occasioni che poi abbiamo sprecato, e che ci hanno fatto pareggiare. Questa squadra sta ascoltando il mister e sta facendo bene, dopotutto siamo secondi in campionato. Se questo Napoli è ai livelli di quello di Sarri? Difficile dirlo. Stiamo ancora cercando il modo giusto di giocare, ed è un peccato che Osimhen si sia fatto male. La partita col Milan l’abbiamo giocata e dominata, anche se Ibrahimovic ha segnato un gran goal. In questo girone siamo primi, dobbiamo capire che siamo forti e che dobbiamo vincere. Mi diverto a giocare un calcio in cui si gioca la palla, e ci affatichiamo quando non lo facciamo. Mi piace questo tipo di gioco”.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI