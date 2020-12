FOTO – Tevez segna in Copa Libertadores e omaggia Maradona con la sua prima maglia al Boca Juniors

Riverenza, devozione. Si può chiamare in tanti modi l’amore che gli argentini, così come i napoletani, provano per Diego Armando Maradona. E questa notte Carlitos Tevez ha dimostrato a tutti cosa significasse per lui Diego. Ricorderete il bacio alla Bombonera prima di Boca Juniors-Gimnasia, ma stanotte l’attaccante argentino ha deciso di omaggiare Maradona mostrando la sua prima maglia xeneize dopo il gol in Copa Libertadores. Ecco il suo post su Instagram con un’istantanea dell’esultanza:

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI