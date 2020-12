Europa League, il punto su tutte le squadre qualificate ai sedicesimi

Sono in corso le partite delle 21 della quinta giornata di Europa League, ma è già il momento di fare il punto della situazione sulle squadre qualificate al turno successivo.

Nel Girone A la Roma è già qualificata in virtù degli scontri diretti favorevoli con il Cluj, mentre lo Young Boys (7 punti) e lo stesso Cluj (5 punti) lotteranno per il posto rimanente nell’ultima giornata.

Nel Girone B è l’Arsenal ad essere già qualificato, mentre Molde (9 punti) e Rapid Vienna (6 punti) si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto all’ultima giornata. Già eliminato il Dundalk.

Il Girone C vede la qualificazione di Slavia Praga e Bayer Leverkusen, eliminate invece Nizza e Hapoel Beer Sheva.



Nel Girone D sono qualificate Rangers e Benfica. Nulla da fare per Lech Poznan e Standard Liegi.

Il Girone E vede la qualificazione di Granada e PSV, eliminate invece PAOK e Omonia.

Nel Girone F il Napoli è primo a quota 10, mentre AZ e Real Sociedad sono appaiate a quota 8 punti. Ultimo ed eliminato a 1 punto il Rijeka.



Per quanto riguarda il Girone G sono già qualificate sia Leicester che Braga, che dovranno lottare per il primato del girone. Nulla da fare per Zorya e AEK Atene, eliminate.

Già qualificate nel Gruppo H anche Lille e Milan, che dovranno anch’esse lottare per il primo posto. Eliminate dunque Sparta Praga e Celtic.

Nel Gruppo I già qualificato il Villareal, mentre lotteranno per il secondo posto Maccabi Tel Aviv (8 punti) e Sivasspor (6 punti), eliminato invece il Qarabag.

Nel Gruppo J già qualificate Antwerp e Tottenham, nulla da fare per LASK e Ludogorets.

Già qualificata nel Gruppo K la Dinamo Zagabria, con Wolfsberger (7 punti) e Feyenoord (5 punti) che lotteranno per l’ultimo posto disponibile. Nulla da fare per il CSKA Mosca, già eliminato.

Tutto deciso nel Gruppo L, con Hoffenheim e Stella Rossa che hanno già staccato il pass per i sedicesimi di Europa League. Eliminate invece Slovan Liberec e Gent