Europa League, il Napoli passa se… tutte le combinazioni

In virtù dei risultati della quinta giornata di Europa League, il Napoli non è ancora qualificato ai sedicesimi. La qualificazione sarà decisa nel corso dell’ultima sfida tra Napoli e Real Sociedad, in parallelo con il risultato dell’altra sfida del girone tra Rijeka e AZ. Di seguito tutte le possibili combinazioni.

Il Napoli passa il turno se…

Vince contro la Real Sociedad. Gli azzurri sono padroni del proprio destino ed in caso di vittoria contro gli spagnoli sarebbero automaticamente qualificati.

Pareggia contro la Real Sociedad. Indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ.

Perde contro la Real Sociedad e l’AZ non vince. Il Napoli passerebbe come seconda alle spalle degli spagnoli.

Gli azzurri invece sarebbero eliminati in caso di sconfitta contro la Real Sociedad e contemporanea vittoria dell’AZ sul campo del Rijeka.